Líderes educacionais juntos durante imersão em Pedra Azul

Moacir Lellis, presidente do Sinepe/ES, e toda a diretoria da entidade receberam 180 líderes educacionais, entre gestores, diretores e mantenedores de instituições de ensino de todo o Estado, para um dia de imersão em temas como gestão estratégica, inteligência artificial, geopolítica, economia verde e responsabilidade social. Foi no último fim de semana, durante o 8º Encontro de Gestores Educacionais, no Vista Azul Hotel, em Pedra Azul.

