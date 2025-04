Lineage II: Project Wolf, da NC America, já está disponível e vai fatiar seus inimigos Lineage II: Project Wolf chega com nova classe de lobisomem, raides, zonas de caça e eventos especiais em celebração aos 21 anos da... Folha Vitória|Do R7 16/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h26 ) twitter

Lineage II: Project Wolf chega com nova classe de lobisomem, raides, zonas de caça e eventos especiais em celebração aos 21 anos da franquia.

A NC America, braço editorial ocidental da NCSOFT, lançou o tão aguardado Lineage II: Project Wolf, disponível gratuitamente para PC.

