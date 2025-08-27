Linha direta
Elon Musk, dono da Starlink, está muito interessado na região Amazônica. Aliás, seus satélites orbitam cada dia (e noite) mais sobre...
Elon Musk, dono da Starlink, está muito interessado na região Amazônica. Aliás, seus satélites orbitam cada dia (e noite) mais sobre os Estados da Amazônia Legal. E o interesse é tanto que o próprio Musk telefonou para diretores da Sercomtel no 1° semestre para um approach.
Elon Musk, dono da Starlink, está muito interessado na região Amazônica. Aliás, seus satélites orbitam cada dia (e noite) mais sobre os Estados da Amazônia Legal. E o interesse é tanto que o próprio Musk telefonou para diretores da Sercomtel no 1° semestre para um approach.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: