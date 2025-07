Linhares abre inscrições para castração gratuita de cadelas e gatas Foto: FreepikMutirão será realizado em seis bairros da cidade com agendamento prévio via WhatsApp; incrições seguem até 15 de agosto... Folha Vitória|Do R7 26/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 26/07/2025 - 13h58 ) twitter

Está aberto o período de inscrição gratuita para castração de cadelas e gatas em Linhares. O mutirão que irá castrar 900 animais é da Prefeitura de Linhares, por meio do Departamento de Bem-estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Programa Pet Vida, do Governo do Estado.

