Lista da Forbes 2025: veja ranking das bilionárias brasileiras e de onde vem fortuna Vicky Safra é viúva do fundador do Banco Safra e hoje vive na Suíça. Crédito: Reprodução de redes sociaisJuntas, as nove brasileiras... Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h26 ) twitter

Vicky Safra é viúva do fundador do Banco Safra e hoje vive na Suíça. Crédito: Reprodução de redes sociais A brasileira mais rica na lista da Forbes continua sendo Vicky Safra, 72 anos, viúva do fundador do Banco Safra, Joseph Safra, que morreu em 2020. A fortuna dela e de sua família é de US$ 20,9 bilhões, o equivalente a R$ 119,2 bilhões. Ou seja, no ranking geral do Brasil, ela só fica atrás de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Nesse sentido, ele tem um patrimônio de US$ 34,5 bilhões (R$ 196,8 bilhões) e é o brasileiro mais rico. Nesse sentido, a mulher mais rica do mundo, por exemplo, é Alice Walton, herdeira do Walmart, com patrimônio estimado em US$ 101 bilhões (R$ 575 bilhões).

Para saber mais sobre as bilionárias brasileiras e suas fortunas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

