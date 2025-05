Live-action de “Lilo Stitch”: as limitações do realismo na fantasia Foto: Reprodução DisneyAdaptação mantém essência da história, mas reduz o impacto visual e emocional do clássico animado da Disney

Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share