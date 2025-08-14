Live no Folha Vitória debate exposição de menores e adultização nas redes sociais Especialistas que participarão da live desta sexta sobre os riscos da exposição de menores nas redes sociaisLive nesta sexta debate... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Especialistas que participarão da live desta sexta sobre os riscos da exposição de menores nas redes sociais O impacto da exposição excessiva de crianças e adolescentes nas redes sociais voltou ao centro das discussões no Brasil nesta semana. Especialistas alertam que a adultização, quando menores assumem comportamentos, posturas e aparência de adultos antes do tempo, está se tornando cada vez mais comum e preocupante.

Para saber mais sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Manicure do ES viraliza ao “cortar” unha de cliente que não pagou

Ecommerce.ES reúne mais de 5 mil pessoas e movimenta R$ 55 milhões

“Ataques à soberania nacional são inadmissíveis”, diz presidente da OAB-ES