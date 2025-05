“Livramento de Deus”, diz avó de menino atacado por pitbull no ES Foto: Montagem/ Folha Vitória O caso aconteceu em Vitória, quando Riquelme, de 12 anos, entrou na frente do pitbull para defender a... Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 21h56 ) twitter

Foto: Montagem/ Folha Vitória

“Foi um livramento de Deus”. Com essas palavras a avó de Riquelme Rocha Martins, de 12 anos, descreve o ataque de um cachorro da raça pitbull sofrido pelo neto. O caso aconteceu na terça-feira (20) no bairro São Pedro, em Vitória, enquanto ele estava com irmã, de 7 anos.

Para saber mais sobre este caso impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

