Lixo, como falha de processo Tenho afirmado em apresentações, que o resíduo (lixo), é uma falha de processo, e compartilho aqui, a visão da colega arquiteta Laura... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h37 )

Tenho afirmado em apresentações, que o resíduo (lixo), é uma falha de processo, e compartilho aqui, a visão da colega arquiteta Laura Rosa, e poder ser reduzido, em grande proporções, com a aplicação dos conceitos da Economia Circular.

Para entender mais sobre como o design pode impactar a geração de lixo e as soluções possíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

