Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Lixo, como falha de processo

Tenho afirmado em apresentações, que o resíduo (lixo), é uma falha de processo, e compartilho aqui, a visão da colega arquiteta Laura...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Tenho afirmado em apresentações, que o resíduo (lixo), é uma falha de processo, e compartilho aqui, a visão da colega arquiteta Laura Rosa, e poder ser reduzido, em grande proporções, com a aplicação dos conceitos da Economia Circular.

Para entender mais sobre como o design pode impactar a geração de lixo e as soluções possíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.