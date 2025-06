Logística: setor cafeeiro debate impactos da infraestrutura portuária na exportação Setor cafeeiro debate impactos da infraestrutura portuária na exportação no 10º Coffee Dinner SummitEntraves na logística e o esgotamento... Folha Vitória|Do R7 28/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 00h35 ) twitter

Setor cafeeiro debate impactos da infraestrutura portuária na exportação no 10º Coffee Dinner & Summit. Entraves na logística e o esgotamento da infraestrutura portuária do Brasil são apontados pelos agentes da exportação de café como os principais problemas enfrentados pelo setor atualmente. O tema estará no centro dos debates do 10º Coffee Dinner & Summit, promovido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), entre os dias 2 e 4 de julho, em Campinas (SP).

