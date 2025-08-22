Lost Soul Aside estreia com suporte a 4K, Ray Tracing e troféus conectados Lost Soul Aside chega ao PC e PS5 com Ray Tracing, HDR, suporte a DualSense, conquistas sincronizadas e melhorias no PS5 Pro. Lançamento... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h59 ) twitter

Lost Soul Aside será lançado mundialmente no dia 29 de agosto, com versões para PC, PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. O RPG de ação da UltiZero Games aposta em combates rápidos, ambientação estilizada e visual de nova geração com Ray Tracing e suporte a 4K nativo.

Para mais detalhes sobre este lançamento promissor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

