Lotofácil: aposta leva sozinha prêmio de 1,7 milhão; veja o resultado
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaApostador de Minas Gerais acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3478
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um apostador de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acertou sozinho as 15 dezenas sorteadas no concurso 3478 da Lotofácil e vai receber o prêmio de R$ 1,7 milhão. O sorteio aconteceu na noite desta segunda-feira (25).
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um apostador de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acertou sozinho as 15 dezenas sorteadas no concurso 3478 da Lotofácil e vai receber o prêmio de R$ 1,7 milhão. O sorteio aconteceu na noite desta segunda-feira (25).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: