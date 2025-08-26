Lotofácil: aposta leva sozinha prêmio de 1,7 milhão; veja o resultado Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaApostador de Minas Gerais acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3478 Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 07h58 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um apostador de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acertou sozinho as 15 dezenas sorteadas no concurso 3478 da Lotofácil e vai receber o prêmio de R$ 1,7 milhão. O sorteio aconteceu na noite desta segunda-feira (25).

