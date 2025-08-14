Lotofácil: cinco apostas acertam as 15 dezenas e vão dividir prêmio
Foto: Thiago Soares/ Folha VitóriaSorteio do concurso 3468, da Lotofácil, foi realizado na noite de quarta-feira (13)
O prêmio do concurso 3468, da Lotofácil, será dividido por cinco apostas que acertaram as 15 dezenas sorteadas, na noite de quarta-feira (14), em São Paulo. Cada apostador vai receber R$ 274.124,10.
Para mais detalhes sobre as apostas vencedoras e os números sorteados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
