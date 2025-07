Lua cheia especial, DJ e coreografias em noite festiva na Praia de Camburi Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 00h56 (Atualizado em 14/07/2025 - 00h56 ) twitter

A noiva Ana Paula Nascif reuniu amigas no terraço do Barlavento, sábado, em torno de seu Chá de Casa Nova. Após 3 anos de namoro com Luiz Fernando Magalhães, vai subir ao altar dia 25, com recepção intimista no Lareira Portuguesa. A comemoração com as amigas foi antecipada, ao som do DJ Baduh, que resgatou hits como Dança da Cordinha, Ragatanga, Só Love e por aí vai. Até os garçons entraram na dança, comandando as coreografias. Para emoldurar essa noite especial, uma lua cheia laranja nasceu no mar , roubando a cena e o foco dos iphones.

