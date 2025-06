Luana Piovani relata confusão com passageiro em avião: “estou cansada de homem”; entenda Foto: Reprodução/Redes sociaisA atriz Luana Piovani narrou nessa sexta-feira (20) que se envolveu em uma confusão com um passageiro... Folha Vitória|Do R7 21/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 21/06/2025 - 16h16 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisA atriz Luana Piovani narrou nessa sexta-feira (20) que se envolveu em uma confusão com um passageiro durante um voo para Portugal. Segundo a artista, o homem teria reclamado de uma cantoria de seus filhos gêmeos, Bem e Liz, frutos do relacionamento com Pedro Scooby. “Na frente deles [Bem e Liz] tinham dois senhores, e eles eram ingleses”, disse Luana, que afirmou que um dos homens “tinha cara de insuportavelmente chato”. A atriz comentou que os gêmeos “começaram a cantarolar em um volume deles dois”. Segundo Luana, o passageiro reclamou que as crianças estavam cantando muito alto. Ela rebateu: “Não, eles não estão”. “Ele ficou surpreso de eu não concordar com ele”, disse. Na sequência, o homem reclamou que os gêmeos estavam lhe incomodando, ao que Luana respondeu: “E eu te desejo um bom voo”. “Sabe quando você sente aquela energia de confusão?”, disse ela. “Eu sou tão maluca e vou te dizer: estou tão cansada de homem hétero, branco, privilegiado, que fiquei pensando em várias coisas que ele poderia fazer e o que eu faria na sequência. […] Fiquei quase desejando que ele fizesse alguma coisa, porque queria arrebentar ele.” Atualmente, Luana vive em Lisboa. Além de Liz e Bem, ela é mãe de Dom, também fruto de seu relacionamento com Scooby.

