Luis Fernando Verissimo é internado em estado grave em UTI de Porto Alegre O escritor Luis Fernando Verissimo foi internado neste domingo, 17, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento...

O escritor Luis Fernando Verissimo foi internado neste domingo, 17, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O cronista tem princípio de pneumonia, segundo informação publicada pela Folha de São Paulo, que aponta que o estado é grave.

Para mais detalhes sobre a saúde do escritor e sua trajetória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória: