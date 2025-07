Luso Serrano goleia em noite de pênaltis na Copa Vitória das Comunidades Suenia se prepara para a cobrança de pênalti (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Luso Serrano goleia o Bavi e assume a liderança isolada... Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h57 ) twitter

Suenia se prepara para a cobrança de pênalti (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) O Luso Serrano goleou o Bavi por 7 a 0, na noite desta segunda-feira (14), no campo do Lolão, em Vitória, e assumiu a liderança isolada do Grupo A da Copa Vitória das Comunidades.

