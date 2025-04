Lute pela Liberdade no Roguelite Cibernético KIBORG KIBORG, o roguelite de ação vertiginoso com combates brutais aprimorados ciberneticamente do desenvolvedor Sobaka Studio, lança hoje... Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h00 ) twitter

KIBORG é um roguelite de ação frenética com ambientação sci-fi sombria. Jogo chega ao PlayStation, Xbox e PC via Steam e Epic. Sistema de implantes cibernéticos personaliza jogabilidade. Derrote ondas brutais de inimigos no planeta-prisão Sigma.

Para saber mais sobre essa emocionante aventura e como conquistar a liberdade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

