Madrugada fria: sete cidades registram menores temperaturas do ano no ES

Clei Santiago

A madrugada fria desta quinta-feira (12) teve sete cidades capixabas registrando as temperaturas mais baixas do ano. A queda ocorre por conta de uma massa de ar polar pelo Sul e Sudeste do Brasil.

Para mais detalhes sobre as temperaturas e as cidades afetadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

