Mãe de entregador morto pela sogra desabafa: “Vamos correr atrás da Justiça” Felipe Catanio de Araújo foi esfaqueado pela sogra em Guarapari. Rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu Folha Vitória|Do R7 29/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h38 ) twitter

Folha Vitória

A mãe de Felipe Catanio de Araújo, de 32 anos, morto após ser esfaqueado pela sogra de 57 anos, falou sobre o relacionamento do filho com a companheira. O caso aconteceu no bairro Muquiçaba, em Guarapari.

Para saber mais sobre essa trágica história e a busca por justiça, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

