Mãe é esfaqueada pelo filho ao tentar separar briga em Vila Velha Delegacia Regional de Vila Velha (Foto: PCES/Divulgação)O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto e foi preso Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h58 )

Delegacia Regional de Vila Velha (Foto: PCES/Divulgação) Um homem, de 30 anos, esfaqueou a própria mãe, de 56 anos, durante uma briga com o irmão no bairro Rio Marinho, em ViIa Velha, na manhã de domingo (03). O suspeito era foragido da justiça e foi preso após se esconder no terraço de uma vizinha.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

