Mãe é presa suspeita de matar bebê de nove meses envenenado

Reprodução/TV Record A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um bebê de nove meses ocorrida na noite da terça-feira, 26, em Sapopemba, na zona leste da capital. De acordo com laudo do exame necroscópico, a vítima teria sido envenenada. A mãe foi ouvida e presa. A defesa dela não foi localizada.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

