Mafia: The Old Country terá preço reduzido, afirma CEO da Take-Two

Mafia: The Old Country, novo título da franquia desenvolvida pela Hangar 13, chegará ao mercado com um preço inicial de US$ 50 (em conversão direta, cerca de R$ 260). O valor abaixo dos padrões atuais surpreendeu muitos jogadores, e o CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, explicou os motivos por trás da decisão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre o novo jogo!

