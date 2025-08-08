Maior produtora de morangos do Brasil, capixaba Peterfrut vai lançar produto inspirado no Morango do Amor
Fundada em Venda Nova do Imigrante, a capixaba Peterfrut – maior produtora de morangos do Brasil – colhe, anualmente, 17 mil toneladas...
Fundada em Venda Nova do Imigrante, a capixaba Peterfrut – maior produtora de morangos do Brasil – colhe, anualmente, 17 mil toneladas da fruta. Isso equivale a cerca de 1 bilhão de unidades por ano — sim, bilhão. Agora, a empresa se prepara para lançar um novo produto inspirado no ‘Morango do Amor’, fenômeno do consumo e das redes sociais nas últimas semanas. A colheita da variedade especial começa na próxima semana, e os frutos devem chegar ao mercado até o final deste mês. Entenda.
Fundada em Venda Nova do Imigrante, a capixaba Peterfrut – maior produtora de morangos do Brasil – colhe, anualmente, 17 mil toneladas da fruta. Isso equivale a cerca de 1 bilhão de unidades por ano — sim, bilhão. Agora, a empresa se prepara para lançar um novo produto inspirado no ‘Morango do Amor’, fenômeno do consumo e das redes sociais nas últimas semanas. A colheita da variedade especial começa na próxima semana, e os frutos devem chegar ao mercado até o final deste mês. Entenda.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: