Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, revela OMS Reprodução/Freepik721 mil pessoas cometeram suicídio em 2021 Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h58 )

Dados divulgados nesta terça-feira (2) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que mais de um bilhão de pessoas em todo o planeta vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão. O cenário causa imensos prejuízos humanos e econômicos, alerta a instituição.

Para entender melhor a gravidade dessa situação e as implicações para a saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

