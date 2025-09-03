Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, revela OMS
Reprodução/Freepik721 mil pessoas cometeram suicídio em 2021
Dados divulgados nesta terça-feira (2) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que mais de um bilhão de pessoas em todo o planeta vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão. O cenário causa imensos prejuízos humanos e econômicos, alerta a instituição.
Dados divulgados nesta terça-feira (2) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que mais de um bilhão de pessoas em todo o planeta vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão. O cenário causa imensos prejuízos humanos e econômicos, alerta a instituição.
Para entender melhor a gravidade dessa situação e as implicações para a saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para entender melhor a gravidade dessa situação e as implicações para a saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: