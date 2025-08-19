Mais de 100 tiros são disparados na região da Grande Santa Rita
Foto: CanvaFoi nesta região que a manicure Andressa Conceição, de 31 anos, e a adolescente Sophia Vial, de 15, morreram após um ataque...
Um intenso tiroteio marcou a madrugada de domingo (17) na Grande Santa Rita, região 3 de Vila Velha. Segundo moradores, foram mais de 100 disparos. Foi nesta região que a manicure Andressa Conceição, de 31 anos e a adolescente Sophia Vial, de 15, morreram após um ataque a tiros.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico evento.
