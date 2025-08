Mais de 200 cavalos-marinhos que seriam enviados aos EUA em pacotes de café são apreendidos Foto: Divulgação/Ibama-SPCarga encontrada pelo Ibama estava camuflada em pacotes de pó de café. Apreensão aconteceu em São Paulo Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h38 ) twitter

Foto: Divulgação/Ibama-SP O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 201 espécimes secos de cavalos-marinhos em São Paulo, na última quinta-feira (31). A carga saiu de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com destino aos Estados Unidos.

Para saber mais sobre essa apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

