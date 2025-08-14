Mais de 30 famílias deixam suas casas para simulado de desastre natural em Vila Velha Mapa do Exercício Simulado Jaburuna 2025 (Foto/Divulgação: Prefeitura Vila Velha) Treinamento em Jaburuna vai mobilizar mais de 30... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h19 ) twitter

Mapa do Exercício Simulado Jaburuna 2025 (Foto/Divulgação: Prefeitura Vila Velha) O bairro Jaburuna, em Vila Velha, irá passar pelo maior simulado de desastre natural já realizado no município. A ação, que acontece no próximo sábado (16), faz parte da Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil e vai mobilizar mais de 30 famílias, escolas e instituições públicas, transformando a manhã na região em um grande cenário de evacuação, salvamento e resgate.

