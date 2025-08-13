Logo R7.com
Mais de 30 sabores de pastel e shows ao vivo em festival de Ibiraçu

Festival terá pastéis doces e salgados (Foto: Astrisfilmes/Divulgação)Festival do Pastel e Caldo de Cana é gratuito e acontece a partir...

Folha Vitória|Do R7

Festival terá pastéis doces e salgados (Foto: Astrisfilmes/Divulgação) Prepare o apetite: o Festival do Pastel e Caldo de Cana está chegando! De quinta (14) a sábado (16), quem for ao Parque de Exposições de Ibiraçu poderá experimentar mais de 30 tipos de pastel — dos clássicos queijo e carne a opções criativas como moqueca de camarão, bacalhau com palmito e recheios doces.

Não perca a chance de saborear delícias e curtir shows ao vivo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

