Mais de 7h: Vitória terá festa com DJs de SP e do ES, show ao vivo e performance A DJ Valentina Luz (Foto: Reprodução)Evento terá vista para o canal de Vitória e acontece em espaço de Jardim da Penha com ingressos... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A DJ Valentina Luz (Foto: Reprodução) A cena eletrônica capixaba se prepara para receber a Narciso, festa que estreia na Casa do Lai, em Vitória, a partir das 21h do próximo sábado, dia 23 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Erro nos badges de 15 anos da PS Plus gera confusão entre jogadores

Lei define percentual mínimo de mulheres em diretorias de empresas estatais

Caminhoneiro dirigindo há quase dois dias sob efeito de drogas é flagrado na BR-262 no ES