Mais de 90% dos aposentados que fizeram acordo com o INSS foram ressarcidos
Segundo o governo, mais de 2,43 milhões de beneficiários estão aptos a aderir ao acordo.
Segundo o governo, mais de 2,43 milhões de beneficiários estão aptos a aderir ao acordo. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil O número de aposentados e pensionistas ressarcidos após os descontos indevidos em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está em 1,64 milhão. Dado representa 98,5% das 1,66 milhão de pessoas que fizeram acordo de reparação com o governo federal para receber o ressarcimento.
Para mais detalhes sobre como garantir seu ressarcimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
