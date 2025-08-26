Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mais de R$ 270 mil em Mounjaro são apreendidos escondidos em copos térmicos no ES

Foto: Divulgação/ Receita FederalCarga ilegal chegava ao Brasil pelo porto da Capital e era distribuída sem controle para outros estados...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Divulgação/ Receita Federal Equipes da Receita Federal apreenderam 91 encomendas ilegais do medicamento Mounjaro (Tirzepatida), usado para o tratamento de diabetes e para o emagrecimento. O valor total da apreensão chega a R$ 277 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.