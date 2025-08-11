Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Mais do que representar, a OAB-ES quer transformar

Foto: Divulgação/OAB-ESA OAB-ES se reposiciona como representante da advocacia e como agente ativa da sociedade, da democracia e da...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O mês de agosto, quando celebramos o Dia da Advocacia, é um marco para reflexão — mas, mais do que comemorar, é tempo de reconhecer a transformação concreta pela qual passa a advocacia capixaba.

Para saber mais sobre as mudanças e o papel da OAB-ES, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.