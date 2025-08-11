Logo R7.com
“Mais um inocente pagou com a vida”: moradores vão às ruas pedir paz

Protesto em Santa Rita. Foto: Reprodução TV VitóriaFamília e comunidade pedem justiça e mais segurança após mortes pela guerra do tráfico...

Folha Vitória|Do R7

Protesto em Santa Rita. Foto: Reprodução TV Vitória Parentes, amigos e vizinhos se reuniram na manhã desta segunda-feira (11) na principal avenida do bairro Santa Rita, em Vila Velha, para pedir justiça e mais segurança após os ataques que aconteceram neste final de semana.

