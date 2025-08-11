“Mais um inocente pagou com a vida”: moradores vão às ruas pedir paz Protesto em Santa Rita. Foto: Reprodução TV VitóriaFamília e comunidade pedem justiça e mais segurança após mortes pela guerra do tráfico... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Protesto em Santa Rita. Foto: Reprodução TV Vitória Parentes, amigos e vizinhos se reuniram na manhã desta segunda-feira (11) na principal avenida do bairro Santa Rita, em Vila Velha, para pedir justiça e mais segurança após os ataques que aconteceram neste final de semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre este protesto e a situação de segurança na região.

Leia Mais em Folha Vitória:

Denúncia de Felca: Magno Malta pede investigação sobre “rede de exploração infantil”

Telemedicina: do improviso na pandemia à consolidação como tendência mundial

Menor é detido suspeito dos assassinatos de adolescente e manicure em Vila Velha