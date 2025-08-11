“Mais um inocente pagou com a vida”: moradores vão às ruas pedir paz
Protesto em Santa Rita. Foto: Reprodução TV VitóriaFamília e comunidade pedem justiça e mais segurança após mortes pela guerra do tráfico...
Protesto em Santa Rita. Foto: Reprodução TV Vitória Parentes, amigos e vizinhos se reuniram na manhã desta segunda-feira (11) na principal avenida do bairro Santa Rita, em Vila Velha, para pedir justiça e mais segurança após os ataques que aconteceram neste final de semana.
Protesto em Santa Rita. Foto: Reprodução TV Vitória Parentes, amigos e vizinhos se reuniram na manhã desta segunda-feira (11) na principal avenida do bairro Santa Rita, em Vila Velha, para pedir justiça e mais segurança após os ataques que aconteceram neste final de semana.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre este protesto e a situação de segurança na região.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre este protesto e a situação de segurança na região.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: