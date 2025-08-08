Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Mandante temia ser acusado por desviar dinheiro da empresa de Wallace

Bruno Valadares de Almeida foi denunciado como mandante da morte do empresário Wallace Lovato. Foto: Acervo pessoalSegundo o MPES,...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Bruno Valadares de Almeida foi denunciado como mandante da morte do empresário Wallace Borges Lovato. Foto: Acervo pessoal Bruno Valadares de Almeida, denunciado como mandante do assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, em junho deste ano, na Praia da Costa, em Vila Velha, trabalhava para a vítima e temia ser acusado de desviar dinheiro da empresa.

Para entender todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.