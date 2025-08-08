Mandante temia ser acusado por desviar dinheiro da empresa de Wallace
Bruno Valadares de Almeida foi denunciado como mandante da morte do empresário Wallace Lovato. Foto: Acervo pessoalSegundo o MPES,...
Bruno Valadares de Almeida foi denunciado como mandante da morte do empresário Wallace Borges Lovato. Foto: Acervo pessoal Bruno Valadares de Almeida, denunciado como mandante do assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, em junho deste ano, na Praia da Costa, em Vila Velha, trabalhava para a vítima e temia ser acusado de desviar dinheiro da empresa.
Para entender todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
