Manicure é agredida com enxada pelo ex após cobrar uma dívida Foto: Reprodução/ TV VitóriaVítima foi à casa do ex cobrar uma dívida de R$ 1 mil que ele tinha com ela; suspeito não gostou e reagiu...

Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share