Manicure morta em ataque no Santa Rita será velada neste domingo em Vila Velha
Foto: Reprodução Redes SociaisAndressa Conceição, de 31 anos, foi morta a tiros durante um ataque ligado à guerra do tráfico
Foto: Reprodução Redes Sociais O velório de Andressa da Silva Conceição, acontece manhã deste domingo (10). A vítima, de 31 anos, foi morta a tiros ao ser atingida na rua durante os ataques no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na tarde do último sábado (9).
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
