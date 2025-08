Manifestação por mecânico assassinado interdita parte da Rodovia Serafim Derenzi Protesto pede justiça pela morte de Wagner (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória e reprodução)Wagner Aguiar dos Santos, de 36 anos, foi... Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h37 ) twitter

Protesto pede justiça pela morte de Wagner (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória e reprodução) Moradores do bairro Grande Vitória, em Vitória, realizam um novo protesto na Rodovia Serafim Derenzi, na manhã desta sexta-feira (1º), por conta do assassinato do mecânico Wagner Aguiar dos Santos, de 36 anos. O trânsito na região foi afetado por conta da manifestação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso que tem mobilizado a comunidade.

