Manifestantes ocupam BR-447 em Capuaba, Vila Velha

Reprodução/PRFSegundo a PRF, os manifestantes tentam fechar a pista e equipes tentam dissuadi-los de interromper o trânsito

Folha Vitória|Do R7

Reprodução/PRF Manifestantes ocupam um trecho da BR-447 em Capuaba, Vila Velha, na noite desta quinta-feira (14). Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar estão no local.

