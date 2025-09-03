Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Manifestantes voltam às ruas e deixam trânsito complicado no Centro de Vitória

Foto: Folha VitóriaEngarrafamento, nas avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas, é em função de protesto de moradores da ocupação...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Folha Vitória
Moradores da ocupação Vila Esperança, em Vila Velha, realizaram um novo protesto em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (3). Uma manifestação já havia ocorrido na parte da manhã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a situação e as reivindicações dos manifestantes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.