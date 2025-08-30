Mapa do concurso público: veja as vagas com salário de até R$ 27,7 mil
Foto: Thiago Soares/ Folha VitóriaHá oportunidades para candidatos com formação de nível superior e médio na promotoria, em polícias...
Está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Para te ajudar, selecionamos alguns concursos públicos com inscrições abertas. Os salários podem chegar a R$ 27,7 mil, a depender da vaga.
Está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Para te ajudar, selecionamos alguns concursos públicos com inscrições abertas. Os salários podem chegar a R$ 27,7 mil, a depender da vaga.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro das oportunidades disponíveis!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro das oportunidades disponíveis!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: