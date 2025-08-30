Maratona de Vitória consagra os primeiros campeões com maioria de participação feminina Foto: @esportevixElas se destacaram nas provas deste sábado: foram mais de 900 corredoras competindo nos 5km e mais de 800 nos 10km... Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 18h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 18h37 ) twitter

A Maratona de Vitória começou neste sábado (30) com a consagração dos primeiros campeões. Os vencedores das corridas foram Claudinei Pereira e Milena Gomes da Silva, nos 10k, e Jeronimo Santanna de Aguiar e Brunelly da Silva Ribeiro, nos 5k. As provas, com largada e chegada na Praça do Papa, marcaram o início do evento, que reunirá mais de sete mil atletas.

