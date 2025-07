Maratona de Vitória está entre as mais rápidas do Brasil; veja vídeo com o percurso Competidores mostram as camisetas que serão entregues no kit da Maratona de Vitória (Foto: Marcos Salles/PMV)Maratona de Vitória acontece... Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Competidores mostram as camisetas que serão entregues no kit da Maratona de Vitória (Foto: Marcos Salles/PMV) A Maratona de Vitória terá mais de sete mil corredores este ano. A nona edição da prova traz novidades, com dois dias de evento, nos dias 30 e 31 de agosto, sendo que a prova principal dos 42km pode ser considerada uma das provas mais rápidas do Brasil na distância.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Venda Nova terá câmeras, Wi-Fi gratuito e usina solar com nova PPP de cidade inteligente

Pedro Scooby lembra conflitos com Luana Piovani e diz que relação melhorou

Como votaram os deputados do ES no projeto que flexibiliza licenças ambientais