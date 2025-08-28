Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Maratona de Vitória: retirada dos kits começa nesta quinta-feira; veja detalhes

(Foto: Pace Eventos/Divulgação)Maratona de Vitória acontece no fim de semana, com provas no sábado e no domingo, e vai reunir sete...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Maratona de Vitória vai movimentar a cidade no fim de semana, com dois dias de evento e cerca de sete mil participantes. A prova é uma das maiores do calendário estadual de corridas de rua e terá largada e chegada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.