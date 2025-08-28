Maratona de Vitória: retirada dos kits começa nesta quinta-feira; veja detalhes
(Foto: Pace Eventos/Divulgação)Maratona de Vitória acontece no fim de semana, com provas no sábado e no domingo, e vai reunir sete...
A Maratona de Vitória vai movimentar a cidade no fim de semana, com dois dias de evento e cerca de sete mil participantes. A prova é uma das maiores do calendário estadual de corridas de rua e terá largada e chegada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.
A Maratona de Vitória vai movimentar a cidade no fim de semana, com dois dias de evento e cerca de sete mil participantes. A prova é uma das maiores do calendário estadual de corridas de rua e terá largada e chegada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: