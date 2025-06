Maratona de Vitória terá dois dias de prova; veja como fazer a inscrição (Foto: Pace Eventos/Divulgação)A Maratona de Vitória deste ano vai acontecer com dois dias de evento, nos dias 30 e 31 de agosto; confira... Folha Vitória|Do R7 18/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Maratona de Vitória tem novidades para este ano. Uma das maiores provas do Estado, o evento vai acontecer em dois dias. As provas acontecem nos dias 30 e 31 de agosto, com saída e chegada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Em um ano, BNDES aprovou crédito de R$ 1 bilhão para IA

WhatsApp vai trazer anúncios na aba “Atualizações” e lançar opção de assinatura

Chile reconhece qualidade de frango e ovos capixabas e anima produtores