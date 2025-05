Marca de Motta O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou aos líderes de bancadas mais próximos que gostaria de votar ainda neste semestre o iminente... Folha Vitória|Do R7 30/05/2025 - 06h35 (Atualizado em 30/05/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou aos líderes de bancadas mais próximos que gostaria de votar ainda neste semestre o iminente projeto de lei da Reforma Administrativa. A Casa criou ontem grupo de trabalho para analisar ideias a fim de aperfeiçoar atividades e aniquilar burocracias onde houver, em todas as instâncias dos Poderes. Há quem diga que ficará só para o fim do ano. Motta já pensa em fazer desta a sua marca no mandato da Mesa, que termina em fevereiro de 2027.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Erick vai deixar gestão Pazolini para cuidar de pré-campanha e articular federação

R$ 500 milhões: ES quer fundo de descarbonização operando até a COP-30

A tecnologia como aliada na acessibilidade e na educação