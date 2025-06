Marcelo Falcão canta grandes sucessos no Festival de Inverno de Guaçuí Marcelo Falcão sobe no palco do festival no dia 4 de julho (Foto: Jaques Dequeker/Divulgação)Ex-O Rappa se apresenta no festival com... Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h17 ) twitter

Marcelo Falcão sobe no palco do festival no dia 4 de julho (Foto: Jaques Dequeker/Divulgação) O cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa, é uma das atrações mais aguardadas do Festival de Inverno de Guaçuí. Ele sobe ao palco na sexta-feira, 4 de julho, no Parque de Exposições de Guaçuí, com um show repleto de sucessos que marcaram gerações.

