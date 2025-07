Marcelo Santos sobe o tom contra secretários: “Não confundam suas pastas com comitês” Marcelo Santos (foto: Ellen Campanharo/Ales)Num duro discurso, presidente da Ales criticou a postura de agentes do governo que são... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Marcelo Santos (foto: Ellen Campanharo/Ales) Num duro discurso durante a sessão desta quarta-feira (02), o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União), criticou parte do secretariado do governo do Estado que, segundo ele, estaria “coagindo” lideranças políticas em busca de apoio para a eleição do ano que vem.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Veja fotos da 1ª rodada do Grupo B da Copa Vitória das Comunidades

Vitória lidera ranking de redução de assassinatos no ES

Gatinha Penelope desaparece em Jardim da Penha e família oferece recompensa