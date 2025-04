Marcus Buaiz e Isis: festa do casamento de luxo terá cardápio de bebidas finas do ES Marcus Buaiz e Isis Valverde em dia de ensaio do casamento civil (Foto: Arquivo pessoal)Exclusivo: um head bartender criou receitas... Folha Vitória|Do R7 14/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 10h06 ) twitter

Marcus Buaiz e Isis Valverde em dia de ensaio do casamento civil (Foto: Arquivo pessoal) Janiru, cidade do interior de São Paulo, vai ferver no próximo dia 3 de maio em torno do casamento do ano – lê-se o festão de luxo que vai selar o sim-sim de Marcus Buaiz e Isis Valverde.

Não perca os detalhes dessa celebração incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

