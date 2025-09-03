Marina no Canal de Vitória é invadida e prejuízo chega a R$ 8 mil Foto: Reprodução/Tv VitóriaOs administradores da marina haviam acabado de sair quando o criminoso entrou no local. Ele estava armado... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 16h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h18 ) twitter

Foto: Reprodução/Tv Vitória Uma marina localizada no Canal de Vitória, no bairro Santa Luzia, foi invadida, durante a noite desta terça-feira (2), logo após os administradores do espaço deixarem o local. Um bandido fugiu deixando um prejuízo estimado em R$ 8 mil.

Para mais detalhes sobre essa invasão e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

