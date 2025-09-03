Logo R7.com
Marina no Canal de Vitória é invadida e prejuízo chega a R$ 8 mil

Foto: Reprodução/Tv VitóriaOs administradores da marina haviam acabado de sair quando o criminoso entrou no local. Ele estava armado...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Tv Vitória Uma marina localizada no Canal de Vitória, no bairro Santa Luzia, foi invadida, durante a noite desta terça-feira (2), logo após os administradores do espaço deixarem o local. Um bandido fugiu deixando um prejuízo estimado em R$ 8 mil.

